شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس حزب الاتحاد يشيد بجهود الداخلية فى كشف مخطط حركة "حسم الإرهابية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد محمد الشوري نائب رئيس حزب الإتحاد، القيادي بالحزب، بجهود وزارة الداخلية في كشف مخطط جماعة حسم الإرهابية التي كانت تستعد لأعمال تخريبية، مؤكداً أن هذا يعكس يقظة رجال وزارة الداخلية في التعامل مع تلك المخططات المعادية ودحضها لتظل مصر آمنة مستقرة.



وأكد الشوري، في تصريحات صحفية له اليوم، أن جماعة الإخوان الإرهابية لا تزال تحاول العبث وزعزعة الاستقرار عبر جناحها المسلح، جماعة "حسم الإرهابية"، مضيفاً أن الجماعات المعادية تكرة الإستقرار الذي تمت به مصر وسط منطقة تموج بالصراعات والإضطرابات.

وأكد نائب رئيس حزب الاتحاد، ن تفاصيل البيان الرسمي الصادر عن وزارة الداخلية يكشف حجم التهديدات التي لا تزال تحيط بمصر، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية لم ولن تتوقف عن محاولاتها لاستهداف البلاد، سواء عبر التحريض الإعلامي بالخارج أو عبر دفع عناصر مسلحة لتنفيذ عمليات داخلية، وهو ما يحتم على جميع المواطنين دعم مؤسسات الدولة في معركتها ضد الإرهاب.

وتوجه نائب رئيس حزب الأتحاد بخالص العزاء لأسرة المواطن الذي استُشهد خلال الحادث الإرهابي، مؤكدًا أن الشعب المصري يُدرك جيدًا حجم التضحيات التي تبذلها الدولة لحمايته، كما عبّر عن تمنياته بالشفاء العاجل للضابط المصاب.