صندوق استثماري سري لجواسيس بريطانيا يخرج من الظل

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: في أفلام جيمس بوند، يتم تزويد جواسيس بريطانيا بأقلام متفجرة وسجائر مسمومة، وفي الوقت الحاضر، أصبح من المرجح أن يعمل الجواسيس مع الطائرات بدون طيار المزودة بالذكاء الاصطناعي، وشبكات الاتصالات المشفرة بشكل خاص، وأجهزة الاستشعار القادرة على تجنب التشويش على الإشارة.

وقد يتم تمويل هذه البرامج من خلال صندوق الاستثمار الاستراتيجي للأمن القومي ـ وهو صندوق سري مرتبط بوكالات الاستخبارات البريطانية مثل GCHQ وMI5 وMI6.

بعد سنوات من عمل صندوق الضمان الاجتماعي الوطني (NSSIF) في الخفاء، تستعد حكومة المملكة المتحدة لمنحه دورًا أكثر بروزًا، إلى جانب زيادة قدرها 330 مليون جنيه إسترليني في موارده المالية على مدى أربع سنوات، وفقاً لتقرير "بوليتيكو".

وقالت الحكومة في استراتيجيتها الصناعية التي نشرتها مؤخرا إن هذه الأموال سوف "تعزز قدرتها على الاستثمار في الشركات التي تلبي متطلبات الأمن والدفاع الوطني لدينا"، كجزء من التركيز المتجدد على "التقاطع المتزايد الأهمية بين التقنيات ذات الاستخدام المزدوج والأمن الوطني والمرونة مع تكثيف التعاون الدولي من أجل التفوق التكنولوجي".

وبدوره، يعمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على تعزيز حضوره العام، من خلال تعيين مسؤول اتصالات والمشاركة في المزيد من الفعاليات العامة.

إن ظهور الصندوق في ظلّ توتر جيوسياسي متصاعد وتغيّر تكنولوجي متسارع ليس مصادفة، وفقًا لعدة أشخاص مطلعين على عمله تحدثوا إلى بوليتيكو. وقد مُنح بعضهم سريةً نظرًا لحساسية الصندوق.

وقالوا إن هذا لا يعكس فقط إجماعا متزايدا على أن الصراعات المستقبلية سوف تشكلها تكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي مع استخلاص الحكومات للدروس من الحرب في أوكرانيا، بل إن الميزة العسكرية والنمو الاقتصادي يعتمدان بشكل متزايد على تبني الابتكار المتطور.

وعلى نحو أكثر تقليدية، قالوا إن الجمع بين صندوق الاستثمار الوطني للشركات الناشئة والمراهنات التجارية الاستراتيجية وكسر الحواجز أمام الشركات الناشئة يوفر مخططا لمعالجة التحدي الدائم الذي تواجهه المملكة المتحدة في تحويل شركاتها الناشئة الواعدة إلى شركات رائدة راسخة.

عندما تأسس صندوق الاستثمار الوطني في عام 2018، كان العالم "يدخل فترة من المنافسة الاستراتيجية وفكرة أن الغرب والديمقراطية يتنازلان عن الميزة التكنولوجية" لصالح المنافسين الاستبداديين، كما قال إدموند فيليبس، الشريك الاستثماري الكبير في صندوق الاستثمار الوطني في حدث أقيم في لندن هذا الشهر.

وكان الصندوق من بنات أفكار أنتوني فينكلشتاين، خبير الأمن السيبراني والمستشار العلمي الرئيسي للحكومة للأمن القومي آنذاك.

وقال فينكلشتاين لصحيفة بوليتيكو: "كنت مهتمًا للغاية بالطرق الأفضل التي يمكن لمجتمع الأمن القومي في المملكة المتحدة من خلالها الابتكار بشكل أسرع وبتأثير أكبر ... واستخدام ذلك أيضًا كرافعة للنمو في المملكة المتحدة"، موضحًا أن تفكيره تأثر بـ In-Q-Tel، وهو صندوق استثماري أميركي يهدف إلى إنشاء خط أنابيب للتكنولوجيا الجديدة لوكالة المخابرات المركزية.

بعد محاولة فاشلة لإنشاء صندوق مشترك مع الولايات المتحدة وأستراليا، تم تأسيس صندوق الضمان الاجتماعي الوطني في عهد المستشار المحافظ فيليب هاموند كمشروع مشترك بين الحكومة وبنك الأعمال البريطاني.

"يستثمر صندوق الاستثمار الوطني للشركات الصناعية والتجارية تجارياً في شركات التكنولوجيا المتقدمة جنباً إلى جنب مع المستثمرين المشاركين، ويدعم الاستثمار في الأسهم على المدى الطويل - "رأس المال الصبور" - ويستغل الخبرة التكنولوجية الفريدة للحكومة"، كما توضح وثيقة إرشادية لعام 2020.

"وتتضمن أهدافها تسريع اعتماد قدرات الأمن والدفاع الوطنية المستقبلية للحكومة البريطانية وتطوير النظام البيئي للتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج في المملكة المتحدة."

تلبية الاحتياجات السيادية للمملكة المتحدة

بالإضافة إلى توجيه بعض الأموال إلى صناديق رأس المال الاستثماري الأخرى، يستحوذ صندوق NSSIF على أسهم في شركات ناشئة تُعتبر أساسية لتلبية الاحتياجات السيادية للمملكة المتحدة. كما يُدير "برامج عمل" لتطوير نماذج أولية سريعة للتكنولوجيا وتجربتها في القطاع الحكومي.

أوضح أحد خبراء التكنولوجيا الذين عملوا سابقًا مستشارين لصندوق NSSIF: "لقد مكّنا أولئك الذين لديهم فهم للقدرات من الاستحواذ فعليًا على حصة في الشركات". "ثم يمكن لوزارة الدفاع أن تقول: ... على الأقل أعلم أن المملكة المتحدة ستمتلك القدرة على تصنيع كذا، لأن الاستثمار الرأسمالي يُستثمر هنا والمهارات تتطور هنا".

على سبيل المثال، أعلنت شركة تيكيفير البرتغالية لتصنيع الطائرات بدون طيار عن استثمار بقيمة 400 مليون جنيه إسترليني في المملكة المتحدة، وقبل ستة أشهر، كان صندوق NSSIF من بين المشاركين في جولة تمويل بقيمة 70 مليون يورو للشركة.

اعتبارًا من عام 2023، استثمرت مؤسسة العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات الوطنية (NSSIF) 220 مليون جنيه إسترليني في صناديق وشركات ناشئة تُطوّر تقنيات ثنائية الاستخدام، بدءًا من الرقائق المُدعّمة بالتقنيات الكمومية ووصولًا إلى شبكات الأقمار الصناعية لرصد الأرض. لا تتوفر أرقام أحدث، وقد رفض الصندوق تقديم أي بيانات عندما سألته بوليتيكو.

تُحفظ الكثير من استثماراتها طي الكتمان، ولكن في أغلب الأحيان، "التكنولوجيا ليست سرية. السر يكمن في من تُستثمر فيه"، كما قال فينكلشتاين.

كيف يعمل كل شيء

تجذب شبكة من المستثمرين المغامرين المعتمدين خصيصًا (والحاصلين على موافقة أمنية) الشركات الناشئة الواعدة إلى صندوق NSSIF، الباحثين عن تقنيات قد تحل يومًا ما مشكلة تواجهها وكالات الأمن والدفاع في المملكة المتحدة. يُدرج موقع NSSIF الإلكتروني المتواضع 13 صندوقًا كـ"شركاء استثمار"، إلى جانب استثماراته المشتركة بانتظام.

يُقدّم مسؤولو الصندوق الوطني للأمن والسلامة (NSSIF) أيضًا معلوماتٍ مُعمّقة لمسؤولي الأمن حول التطورات البارزة في السوق، بفضل الروابط الوثيقة بين الموظفين. وتُظهر صفحات LinkedIn أن الموظفين غالبًا ما يتم اختيارهم من وزارة الخارجية أو من القنصليات البريطانية في الخارج.

وقد خلف فينكلشتاين في منصب كبير المستشارين العلميين للأمن القومي أليكس فان سوميرين، الشريك الإداري في شركة أماديوس كابيتال بارتنرز، أحد أوائل صناديق رأس المال الاستثماري التي تتعاون مع صندوق الأمن القومي للعلوم والتكنولوجيا، والذي يستثمر بانتظام في الشركات.

قال فينكلشتاين إن الأهم من قدرة صندوق الضمان الاجتماعي الوطني على الاستثمار هو قدرته على ربط الشركات بعملائه في الحكومة. وأضاف: "من أهم المساهمات التي يمكن للحكومة تقديمها لدفع عجلة الابتكار... أن تكون من أوائل المستخدمين".

تساعد العلاقة مع NSSIF الشركات الناشئة على فهم احتياجات مجتمع الاستخبارات والدفاع، مع السماح لها بتشكيل التكنولوجيا في مرحلة مبكرة.

"يمكنك الجلوس في الوضع المجرد وتخمين ما تعتقد أن العميل قد يريده، ولكن عليك حقًا إجراء محادثة معهم والتعمق في التفاصيل"، كما أوضحت آن جلوفر، الرئيسة التنفيذية لشركة أماديوس كابيتال.

وادي الموت

وبحسب ديفيد سولي، الدبلوماسي البريطاني السابق ومؤسس شركة الذكاء الاصطناعي أدفاي، التي تلقت استثمارا من صندوق الضمان الاجتماعي الوطني، فإن دعم الصندوق حيوي لمساعدة الشركات في المراحل المبكرة على التغلب على ما يسمى "وادي الموت"، عندما تتعرض الشركات الناشئة في كثير من الأحيان للسحق بسبب التكاليف الأولية المرتفعة.

وأكد ستيف برييرلي، الرئيس التنفيذي لشركة الحوسبة الكمومية Riverlane، التي تلقت أيضًا استثمارًا من NSSIF، أن القدرة على اختراق عملية الشراء المعقدة في بريطانيا أمر لا يقدر بثمن بالنسبة للشركات الناشئة التي تعمل في مجالات حساسة.

لا توفر العقود الحكومية الإيرادات فحسب، بل إنها توفر أيضًا المصداقية مع المستثمرين من القطاع الخاص.

وقد دعا رئيس الوزراء كير ستارمر مؤخرًا المملكة المتحدة إلى "قيادة الابتكار بوتيرة الحرب". وقال "خلال اجتماعنا الأول مع صندوق الضمان الاجتماعي الوطني في يناير 2023، قيل لنا إن عملية الاستثمار يمكن أن تكون خالية من أي تعقيدات". "صحيح أننا كنا متشككين بعض الشيء، لكن وتيرة ووضوح وطاقة قيادتنا لصندوق الضمان الاجتماعي الوطني أثبتت عكس ذلك بسرعة".

الخروج من السرية

ويأتي توسيع دور صندوق الأمن القومي والدفاع الوطني في الوقت الذي تصر فيه المملكة المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي على توفير التكنولوجيا المتطورة إلى الخطوط الأمامية بشكل أسرع في أعقاب الحرب في أوكرانيا.

وفي قمة عقدت في يونيو (حزيران)، اتفق زعماء حلف شمال الأطلسي على "تسريع وتيرة اعتماد التحالف للمنتجات التكنولوجية الجديدة بشكل كبير، بشكل عام إلى ما لا يزيد عن 24 شهراً".

كما أدت التوترات الجيوسياسية، بما في ذلك تسليح الصين لسلاسل التوريد وتهديدات الرئيس ترامب التجارية، إلى إثارة المخاوف بشأن السيادة وضمان الوصول إلى التقنيات الحيوية في صدارة الاهتمام.

وقال فينكلشتاين إن هذا أجبر مسؤولي الأمن القومي على القيام "برحلة ثقافية" للاعتراف بأن الحفاظ على الميزة التكنولوجية يتطلب بناء روابط نشطة مع القطاع الخاص.

وفي الوقت نفسه، أصبحت شركات التكنولوجيا منفتحة بشكل متزايد على العمل مع وكالات الدفاع والاستخبارات وسط تصاعد التوتر الجيوسياسي - والزيادة التاريخية في الإنفاق الدفاعي.

وفقًا لفيليبس، من الصندوق الوطني لريادة الأعمال الاجتماعية، "قبل أربع أو خمس سنوات، لم نشهد عددًا كبيرًا من رواد الأعمال الراغبين في خوض غمار هذا المجال. كانوا يسعون إلى العمل في مجالات تغير المناخ والصحة ومجالات واعدة أخرى... والآن، هناك جيل من رواد الأعمال الراغبين في خوض غمار هذا المجال".

وستكون هذه العلاقة ضرورية لتلبية دعوة رئيس الوزراء كير ستارمر الأخيرة للمملكة المتحدة "لتعزيز الابتكار بوتيرة الحرب"، ووعد بتخصيص المزيد من ميزانية الدفاع المتزايدة في البلاد للتكنولوجيات المتطورة في أعقاب مراجعة الدفاع الاستراتيجية الرئيسية.

وسوف يتطلب ذلك "الابتكار والمشتريات التي يتم قياسها بالأشهر وليس السنوات"، حسبما جاء في المراجعة.

وحدة مخصصة للابتكار الدفاعي

وتجري وزارة الدفاع إصلاحات كبرى في كيفية شراء التكنولوجيا، بما في ذلك إنشاء وحدة مخصصة للابتكار الدفاعي، في حين قالت وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا في المملكة المتحدة الشهر الماضي إنها ستعمل بشكل أوثق مع وزارة الدفاع "لاستخراج القدرات المبتكرة لأداء المهام بسرعة وتعزيز قطاع تكنولوجيا الدفاع في المملكة المتحدة المزدهر والرائد عالميًا".

وفي خطة طويلة الأجل الشهر الماضي، قالت وزارة الدفاع البريطانية إن دعم التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج من خلال الاستخدام الأفضل للمشتريات وحصة أكبر من تمويل البحث والتطوير لن يعزز أمن المملكة المتحدة فحسب، بل سيفيد قطاع التكنولوجيا الأوسع في المملكة المتحدة.

في الأسبوع الماضي، طلبت وزارة الدفاع البريطانية من المعهد الوطني للذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة إعادة تركيز عمله على الأمن والدفاع، بعد إعادة تسمية معهد سلامة الذكاء الاصطناعي في المملكة المتحدة باسم "معهد أمن الذكاء الاصطناعي" في وقت سابق من هذا العام.

حدود النجاح

وفي الولايات المتحدة، استحوذت شركات مثل جوجل وأمازون على شركات ناشئة تدعمها شركة In-Q-Tel، أو نمت لتصبح شركات عملاقة في حد ذاتها مثل شركة Palantir.

في المملكة المتحدة، شكّك البعض في البداية في نجاح صندوق NSSIF، كما ذكر المستثمر المذكور آنفًا. ويتذكر فينكلشتاين: "لقد تحوّلت من جنون إلى بُعد نظر. وبغض النظر عن التواضع، فقد نجحوا في تأسيس بعض الشركات الناشئة الناجحة".

وتحدث الوزراء علناً عن إمكانية تكرار نموذج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لدعم مهام حكومية أخرى، مثل الصحة أو صافي الانبعاثات الصفري.

لكن خمسة أشخاص مقربين من NSSIF قالوا إنه على الرغم من نجاحه، فإنه ليس الحل السحري للقضايا العميقة التي تواجهها الشركات الناشئة في المملكة المتحدة. ورغم الترحيب بمزيد من الأموال والاهتمام، قال المسؤولون إن NSSIF يجب أن تضمن الاحتفاظ بنهجها التجاري وتركيزها الضيق على التكنولوجيا المتطورة.

في يونيو (حزيران)، قبلت شركة أكسفورد أيونيكس الناشئة صفقة استحواذ بقيمة 1.1 مليار دولار من شركة أيونك الأمريكية، وهو ما اعتبره البعض مثالاً آخر على انتقال الشركات البريطانية الناشئة الواعدة إلى الخارج. (تقول أكسفورد أيونيكس إنها تخطط للإبقاء على مركز أبحاثها في المملكة المتحدة).

ولكن من المتوقع أن تؤدي الصفقة إلى عودة ملايين الجنيهات الإسترلينية من الأرباح إلى الخزانة، حيث تمتلك NSSIF حقوق ملكية في الشركة التي تقوم بتطوير الأنظمة الكمية.

وزعم سولي، من شركة أدفاي، أن هذه هي نوعية الصفقات التجارية التي ينبغي لصندوق NSSIF أن يعقدها، مع إعادة استثمار العائدات لدعم الجيل القادم من المؤسسين.

قال إن ما يميز صندوق NSSIF هو تركيزه التجاري و"مصالحه الحكومية البحتة"، مجادلاً بأن المملكة المتحدة ستضطر إلى التأقلم مع هذا الأمر مع نمو عمل الصندوق. وأضاف: "لسنا بارعين في المصالح الذاتية كالولايات المتحدة".

