وزير التجارة الأميركي: لا نزال نتطلع إلى فرض تعرفة جمركية أساسية بنسبة 10 بالمئة

لفت وزير التجارة الأميركية هوارد لوتنيك، إلى أن الولايات المتحدة لا تزال تنوي فرض تعرفة أساسية بنسبة 10% على العديد من الدول الصغيرة، رغم التلميحات الأخيرة بإمكانية رفعها.

