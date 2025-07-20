أردوغان: ندعم رؤية حل الدولتين في قبرص وحان الوقت لإنهاء الظلم بحق القبارصة الأتراك

أكّد الرّئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ "دعم أنقرة لرؤية حلّ الدّولتَين في جزيرة قبرص"، مشدّدًا على أنّه "حان الوقت لأن يتصالح المجتمع الدولي أيضًا مع الحقائق على الأرض".

وأشار، في كلمة ألقاها خلال حفل افتتاح مشاريع تنمويّة قي جمهوريّة قبرص التركيّة، إلى أنّه "يجب إقامة علاقات دبلوماسيّة واقتصاديّة مع جمهوريّة شمال قبرص التركيّة، وحان الوقت لإنهاء الظّلم الّذي يتعرّض له القبارصة الأتراك منذ عقود"، مركّزًا على "أنّنا هنا وسنظل موجودين دائمًا، من أجل وحدة القبارصة الأتراك وتضامنهم وسلامهم وازدهارهم".

ولفت أردوغان إلى "أنّنا جَعلنا من جمهوريّة شمال قبرص التركيّة نجمًا ساطعًا في شرق البحر الأبيض المتوسّط، ليس فقط في مجال النّقل، بل أيضًا في مجال السّياحة والتوظيف والاستثمارات".