شدّد النّائب ​وليد البعريني​، في تصريح، على أنّ "من المعيب أن يُشار إلى الطّائفة السنيّة وكأنّها عبء ديموغرافي أو سوق للخصوبة. من يفكّر بهذه الطّريقة لا يُهين طائفةً فقط، بل يحتقر وطنًا يقوم على التنوّع والشّراكة"، مشيرًا إلى أنّ "​عكار​ فيها رجال علم وشباب يعملون بكرامة، لا أرقام تُحسب بعينٍ متعالية. نظّفوا خطاباتكم قبل أن تتطاولوا على النّاس".

كانت هذه تفاصيل خبر البعريني: من المعيب أن يُشار للطائفة السنية كأنها عبء ديموغرافي أو سوق للخصوبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.