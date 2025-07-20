أفادت "غرفة التحكم المروري" التّابعة لقوى الأمن الدّاخلي، بوقوع "جريحَين نتيجة حادث تصادم بين درّاجتَين ناريّتَين على طريق قصقص، جريح نتيجة حادث تصادم بين سيّارتَين على طريق الميدنة في كفررمان- النبطية".
وأشارت أيضًا إلى وقوع "جريحَين نتيجة حادث تصادم بين مركبتَين على أوتوستراد كفررمان- النبطية، وجريحان نتيجة حادث انزلاق درّاجة ناريّة على طريق النميرية- الدوير في النبطية، بالإضافة إلى جريح نتيجة حادث صدم على طريق عام زفتا".
كانت هذه تفاصيل خبر التحكم المروري: 8 جرحى في 5 حوادث سير في قصقص وكفررمان والنميرية وزفتا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.