التحكم المروري: 8 جرحى في 5 حوادث سير في قصقص وكفررمان والنميرية وزفتا

أفادت "​غرفة التحكم المروري​" التّابعة لقوى الأمن الدّاخلي، بوقوع "جريحَين نتيجة حادث تصادم بين درّاجتَين ناريّتَين على طريق قصقص، جريح نتيجة حادث تصادم بين سيّارتَين على طريق الميدنة في كفررمان- النبطية".

وأشارت أيضًا إلى وقوع "جريحَين نتيجة حادث تصادم بين مركبتَين على أوتوستراد كفررمان- النبطية، وجريحان نتيجة حادث انزلاق درّاجة ناريّة على طريق النميرية- الدوير في النبطية، بالإضافة إلى جريح نتيجة حادث صدم على طريق عام زفتا".