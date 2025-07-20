إلى ذلك، تنسجم زيارة الوفد السعودي مع رغبة السعودية في تعزيز استثماراتها مع دمشق، إذ أكد في وقت سابق خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، اهتمام بلاده بدعم المملكة استقرار الاقتصاد السوري، وتهيئة البيئة المناسبة لتوسيع الشراكات الإستراتيجية بين البلدين.
في الإطار نفسه، أبدت سوريا اهتمامها بتطوير العلاقات الاقتصادية مع السعودية، خاصة أن «الشراكة بين البلدين تمثل جزءا من إستراتيجية سوريا لتعزيز التكامل الإقليمي، وتنشيط الاستثمار في مرحلة ما بعد الحرب»، وفق وكالة الأنباء السورية «سانا».
كانت هذه تفاصيل خبر الشرع يستقبل رجال أعمال سعوديين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.