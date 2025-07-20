الشرع يستقبل رجال أعمال سعوديين

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، في قصر الشعب بدمشق، وفدًا من رجال الأعمال السعوديين، برئاسة كل من محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة «أكوا باور»، وسليمان المهيدب، رئيس مجلس إدارة شركة «المهيدب». وذكرت الرئاسة السورية أن اللقاء بحث آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري الثنائي، وسبل تعزيز الشراكات في مجالات مختلفة.

إلى ذلك، تنسجم زيارة الوفد السعودي مع رغبة السعودية في تعزيز استثماراتها مع دمشق، إذ أكد في وقت سابق خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، اهتمام بلاده بدعم المملكة استقرار الاقتصاد السوري، وتهيئة البيئة المناسبة لتوسيع الشراكات الإستراتيجية بين البلدين.

في الإطار نفسه، أبدت سوريا اهتمامها بتطوير العلاقات الاقتصادية مع السعودية، خاصة أن «الشراكة بين البلدين تمثل جزءا من إستراتيجية سوريا لتعزيز التكامل الإقليمي، وتنشيط الاستثمار في مرحلة ما بعد الحرب»، وفق وكالة الأنباء السورية «سانا».