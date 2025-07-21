شكرا لقرائتكم خبر عن "الشعب الجمهورى" ينظم مؤتمرات جماهيرية لدعم مرشحيه في انتخابات مجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

نظم حزب الشعب الجمهوري، عددًا من المؤتمرات واللقاءات الجماهيرية بمحافظات "الجيزة- الفيوم- مطروح"؛ وذلك لدعم مرشحي الحزب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، وكذلك المرشحين على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

شهدت المؤتمرات حضورًا جماهيريًا كبيرًا من أعضاء الحزب والمؤيدين، بالإضافة إلى عدد من القيادات الحزبية والشخصيات العامة والسياسية في محافظات "الجيزة، الفيوم، ومطروح"، إلى جانب المرشحين في تلك المحافظات.

وتضمنت المؤتمرات عروضًا تقديمية لبرامج المرشحين الانتخابية، مع التركيز على رؤية حزب الشعب الجمهوري لتعزيز التنمية الشاملة، وخدمة المواطنين، والمساهمة في بناء الدولة المصرية الحديثة.



كما تم مناقشة أهمية المشاركة السياسية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، التي ستُعقد يومي 4 و5 أغسطس، لدعم مرشحي الحزب على القائمة الوطنية والمقاعد الفردية، بهدف تعزيز التمثيل الشعبي والمساهمة في صنع القرار التشريعي.



يُشار إلى أن أحمد الفار و وليد هويدي يمثلان حزب الشعب الجمهوري في الانتخابات الفردية بمحافظتي الجيزة والفيوم، في حين يمثل أحمد جمعة بدر، المعروف بـ"حمادة قدورة"، الحزب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر بمحافظة مطروح.

جانب من اللقاءات

مؤتمر الشعب الجمهورى