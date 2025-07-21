شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجبهة الوطنية يطلق أغنية تحفيزية جديدة بعنوان “إنزل.. شارك" والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهوده لدعم الوعي السياسي وتعزيز المشاركة الشعبية، أطلق حزب الجبهة الوطنية أغنية جديدة بعنوان “إنزل.. شارك”، والتي تهدف إلى حث المواطنين على النزول والمشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة.

تأتي الأغنية كجزء من الحملة التوعوية التي أطلقها الحزب تحت شعار:

“صوتك أمانة.. صوتك هيفرق”، لتشجيع جميع فئات المجتمع، وبخاصة الشباب، على أداء دورهم الوطني والمساهمة في بناء مستقبل البلاد.