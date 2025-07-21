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حزب الجبهة الوطنية يطلق أغنية تحفيزية جديدة بعنوان “إنزل.. شارك"

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حزب الجبهة الوطنية يطلق أغنية تحفيزية جديدة بعنوان “إنزل.. شارك"

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القاهرة - سامية سيد - كتبت إسراء بدر

الإثنين، 21 يوليو 2025 12:41 ص

في إطار جهوده لدعم الوعي السياسي وتعزيز المشاركة الشعبية، أطلق حزب الجبهة الوطنية أغنية جديدة بعنوان “إنزل.. شارك”، والتي تهدف إلى حث المواطنين على النزول والمشاركة الفاعلة في الانتخابات المقبلة.

تأتي الأغنية كجزء من الحملة التوعوية التي أطلقها الحزب تحت شعار:
“صوتك أمانة.. صوتك هيفرق”، لتشجيع جميع فئات المجتمع، وبخاصة الشباب، على أداء دورهم الوطني والمساهمة في بناء مستقبل البلاد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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