"المرصد السوري": تفجير وتخريب مقام الشيخ عبدالله للدروز في بيت جن بريف دمشق فجرًا

كشف "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، أنّ "مجموعة مجهولة اعتدت على مقام الشيخ عبدالله في بلدة بيت جن الواقعة في منطقة جبل الشيخ بريف دمشق، فجر اليوم، حيث جرى تفجير وتخريب المقام، في اعتداء جديد يطول حرمة الأماكن الدّينيّة والمقدّسات الخاصّة بالطّائفة الدّرزيّة، وذلك على خلفيّة التوترات المتصاعدة نتيجة أحداث السويداء الأخيرة".
وأشار إلى أنّ "مقام الشّيخ عبدالله يُعدّ من أبرز المقامات الدّينيّة التّاريخيّة لدى أبناء الطّائفة الدّرزيّة في سوريا ولبنان، ويحظى بمكانة روحيّة كبيرة، كونه يُنسب إلى أحد المتصوفة والوجهاء المعروفين في المنطقة. وقد ظل المقام محطّ زيارات دينيّة منتظمة على مدار عقود، قبل أن يتعرّض للإهمال في السّنوات الأخيرة نتيجة النّزاع الدّائر في سوريا"، مطالبًا بـ"التحرّك لحماية المواقع الدّينيّة والمقامات الرّوحيّة في سوريا من الاعتداءات والانتهاكات المتكرّرة، والعمل على مساءلة المتورّطين في مثل هذه الجرائم أمام العدالة".
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