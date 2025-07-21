الأرصاد الجوية: الطقس غدًا غائم جزئيًا مع ارتفاع بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة مرتفعة

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "طقسًا صيفيًّا معتادًا يسيطر على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسّط، مع درجات حرارة ضمن معدّلاتها حتّى يوم الثّلثاء، فيتحوّل إلى حارِ نسبيًّا حيث تتخطّى ​درجات الحرارة​ معدّلاتها الموسميّة خاصّةً في المناطق الدّاخليّة، بسبب تدفّق كتل هوائيّة حارّة من شبه الجزيرة العربيّة"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل درجات الحرارة لشهر تمّوز يتراوح بين 24 و32 درجة مئويّة في بيروت، بين 20 و31 درجة في طرابلس، وبين 18 و34 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت في نشرتها المسائيّة، أنّ "​الطقس​ المتوقّع في لبنان غدًا الإثنين غائم جزئيًّا إلى قليل الغيوم، مع ضباب على المرتفعات، وارتفاع بدرجات الحرارة خاصّةً في الدّاخل وعلى الجبال، وتبقى نسبة الرّطوبة مرتفعة على السّاحل ممّا يزيد من الشّعور بالحر؛ كما تنشط الرّياح أحيانًا".

​ولفتت دائرة التّقديرات إلى أنّ "الطّقس المتوقّع الثّلثاء غائم جزئيًّا، مع ضباب على المرتفعات، وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصّةً في الدّاخل لتتخطّى معدّلاتها الموسميّة، مع نسبة رطوبة مرتفعة على السّاحل ممّا يزيد من الشّعور بالحر".

وبيّنت أنّ "الطّقس المتوقّع الأربعاء قليل الغيوم إجمالًا، مع ضباب على المرتفعات، ودرجات حرارة أعلى من معدّلاتها الموسميّة خاصّةً في المناطق الدّاخليّة، كما تبقى نسبة الرّطوبة مرتفعة على السّاحل ممّا يزيد من الشّعور بالحر".

كما أفادت بأنّ "الطّقس المتوقّع يوم الخميس قليل الغيوم، مع ضباب على المرتفعات، ودرجات حرارة أعلى من معدّلاتها الموسميّة، ترافقها رطوبة مرتفعة على السّاحل ممّا يزيد من الشّعور بالحر".

وأضافت الدّائرة أنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة غربيّة ناشطة أحيانًا، سرعتها بين 10 و35 كم/س، الانقشاع جيّد إجمالًا على السّاحل ويسوء على المرتفعات بسبب الضّباب، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 60 و85%، حال البحر متوسّط ارتفاع الموج؛ وحرارة سطح المياه 28 درجة مئويّة".