سلام يستقبل براك صباح الغد في السراي الحكومي

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء أنّ "رئيس مجلس الوزراء ​نواف سلام​ يستقبل الموفد الأميركي السّفير توم براك، عند السّاعة العاشرة والنّصف من صباح غد الإثنين في السّراي الحكومي".

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