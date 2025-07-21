أبي المنى: أبناء السويداء لا يريدون الانفصال عن سوريا والتدخل الإسرائيلي فيها مرفوض

أشار شيخ العقل لطائفة الموحّدين الدّروز سامي أبي المنى، إلى أنّ "أبناء محافظة السويداء السّوريّة لا يريدون الانفصال عن سوريا"، مؤكّدًا أنّ "التدخّل الإسرائيلي في السّويداء مرفوض".
ولفت في تصريح لقناة "العربيّة"، إلى أنّ "قرار حصر السّلاح اتُخذ، والأمر يحتاج لحوار"، معتبرًا أنّ "لبنان قادم إلى استقرار مع الحكومة الجديدة".
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