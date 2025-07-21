رحّبت الرّئاسة الرّوحيّة للموحدّين الدّروز بـ"المساعدات الإنسانيّة كافّة الواردة إلى محافظة السويداء المنكوبة، عبر المنظّمات والجهات الدّوليّة الّتي تمدّ يد العون لأهلنا في هذه المحنة الصّعبة"، مثمّنةً "كل جهد مخلص يهدف إلى إنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة".
ودعت في بيان، "بكلّ وضوح وحزم، إلى الوقف الفوري للهجوم الغاشم على محافظة السويداء، ووقف حملات التّضليل الإعلامي وبثّ الشّائعات المغرضة الّتي تهدف لتأجيج العنف والكراهيّة"، مؤكّدةً أنّ "لا خلاف لنا مع أحد على أي أساس ديني أو عرقي، والخزي والعار لكل من يسعى إلى زرع الفتنة والكراهيّة في عقول الشّباب".
كانت هذه تفاصيل خبر الرئاسة الروحية للدروز بسوريا: لوقف فوري للهجوم على السويداء ونرحب بالمساعدات الواردة إليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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