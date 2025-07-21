الجامعة العربية تدعو دول العالم إلى تجديد تفويض «الأونروا»

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد)

دعت جامعة الدول العربية أمس، دول العالم إلى دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وتمكينها من مواصلة دورها وسط تلك الظروف المصيرية عبر تجديد تفويضها في سبتمبر المقبل.

جاء ذلك، في كلمة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، الدكتور سعيد أبو علي، في افتتاح أعمال الدورة 113 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة للاجئين.

وقال الدكتور سعيد إن «الأونروا تظل هي عنوان الالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين إلا أنها تتعرض على مدار السنوات الماضية ولحين التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية لحملات ممنهجة لتصفيتها، وقد بلغت تلك الحملة ذروتها بإصدار الكنيست الإسرائيلي قراراً بحظر الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة».

وأضاف أن «الأونروا تعاني أزمة مالية طاحنة تؤثر بشكل غير مسبوق على تقديم الخدمات في جميع المناطق»، داعياً إلى دعم جهودها من خلال توفير التمويل اللازم وتجديد تفويضها في سبتمبر المقبل والحفاظ على بقائها واستمرارها بجميع المهام الموكلة لها وفق تفويض تأسيسها.