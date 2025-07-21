اليمن.. توثيق 8 آلاف انتهاك «حوثي» ضد المدنيين بالبيضاء

ابوظبي - سيف اليزيد - عدن (الاتحاد)

وثقت شبكة حقوقية 8186 واقعة انتهاك بشري ومادي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين في محافظة البيضاء، خلال الفترة الممتدة من يناير 2015 وحتى يناير 2025.

وشملت الانتهاكات، بحسب «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات»، جرائم جسيمة تمسّ الحق في الحياة والسلامة الجسدية والحرية، فضلاً عن أضرار واسعة لحقت بالممتلكات العامة والخاصة.

وأوضحت الشبكة، في تقرير لها، أن «من بين تلك الانتهاكات، مقتل 842 مدنيًا بينهم نساء وأطفال، توزعت أسباب الوفاة على النحو التالي: 61 حالة قنص مباشر، و285 حالة قتل بالرصاص، و198 بالقصف العشوائي، و214 نتيجة الألغام، و41 حالة إعدام ميداني، و13 بتفجير منازل، و18 حالة اغتيال، و14 حالة وفاة تحت التعذيب، و8 حالات دهس بالأطقم الحوثية، و17 حالة نتيجة حوادث أخرى».

كما سجلت الشبكة إصابة 931 مدنياً، منهم أطفال ونساء، بينهم 93 إصابة قنص، و271 بطلق ناري، و163 جراء القصف، و309 بسبب الألغام، و34 نتيجة تفجير المنازل، و14 تحت التعذيب، و16 دهساً بأطقم حوثية، و29 نتيجة حوادث متفرقة.