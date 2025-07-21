واشنطن بوست: قراصنة شنوا هجوما عالميا على وكالات حكومية وشركات وجامعات ومؤسسات طاقة قبل أيام

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مسؤولين أميركيين أن قراصنة شنوا هجوماً سيبرانياً واسع النطاق استهدف وكالات حكومية وشركات وجامعات ومؤسسات طاقة حول العالم. وأوضح المسؤولون أن القراصنة استغلوا ثغرة أمنية في خادم "مايكروسوفت" لشن الهجوم خلال الأيام الماضية. وأفادت الصحيفة أن الولايات المتحدة، بالتعاون مع شركائها في كندا وأستراليا، تحقق في عملية اختراق استهدفت خوادم "شير بوينت" المخصصة لمشاركة الملفات.

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