أعلن برنامج الأغذية العالمي أن حشوداً من الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات في قطاع ​غزة​ تعرضوا لإطلاق نار من دبابات إسرائيلية وقناصة ومصادر أخرى، ما أسفر عن سقوط قتلى، رغم أنهم لم يفعلوا سوى محاولة الحصول على الغذاء وهم على شفا المجاعة. وأكد البرنامج أن أزمة الجوع في غزة بلغت مستويات غير مسبوقة، حيث يموت الناس بسبب نقص المساعدات، مشيراً إلى أن واحداً من كل ثلاثة أشخاص في القطاع لا يتناول الطعام لعدة أيام. وناشد برنامج الأغذية العالمي المجتمع الدولي وجميع الأطراف المعنية تسهيل إيصال المساعدات الغذائية إلى الجائعين في غزة بشكل عاجل.

كانت هذه تفاصيل خبر برنامج الأغذية العالمي: قتلى برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء انتظار مساعدات في غزة والأزمة الغذائية تبلغ مستويات كارثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.