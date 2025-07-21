ناصر الدين تفقد مصنع "فارمالاين" واطلع على أحدث التقنيات المعتمدة في تصنيع الدواء

زار وزير الصّحة العامّة ​ركان ناصر الدين​ مصنع "فارمالاين" في نهر ابراهيم، الحائز على شهادة "GMP" من وزارة الصّحة اللّبنانيّة ووزارات الصّحة في الخليج والمشرق العربي، إلى جانب شهادة "EU GMP" المعتمَدة من الاتحاد الأوروبي.

وخلال جولته في أقسام المصنع، اطّلع ناصر الدين على أحدث التقنيّات والتجهيزات المُعتمَدة في تصنيع الدواء، كما تفقّد المختبرات والقدرات الفنيّة لفريق العمل. وأثنى على "ما عاينه من مستوى تقني وإنتاجي ومعايير النّوعيّة المعتمَدة في مصنع فارمالاين".