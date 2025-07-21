عز الدين خلال حملة نظافة في صور: لوضع خطط حكومية تدعم المبادرات المحلية

شهدت مدينة ​صور​ حملة نظافة في المدينة، لا سيّما الواجهة البحريّة عند جادّة نبيه بري، وذلك بالتّعاون مع البلديّة، جمعيّة تجّار صور وضواحيها، نقابة أصحاب المطاعم والمنتزهات، تجمّع أصحاب المحال والمؤسّسات التّجاريّة في الجنوب، الجمعيّات الأهليّة في المدينة، بتنظيم من سلسلة مطاعم "الجواد"، وبحضور النّائبة ​عناية عز الدين​، رئيس بلديّة صور حسن دبوق ونائب الرئيس علوان شرف الدين وأعضاء من البلدية.

وقد انطلقت الحملة منذ ساعات الصّباح الأولى، حيث انتشر المشاركون على طول شارع الخيم البحريّة، وصولًا إلى جادّة بري. وقد شارك عدد كبير من الجمعيّات الكشفيّة والاجتماعيّة والثّقافيّة والأهليّة وعناصر شرطة بلديّة صور وعمّال البلديّة، وأزالوا جميع المخلفات والنّفايات والشّوائب، وذلك بالتّوازي مع حملة تنظيف قاع بحر صور.

ودعت عز الدين، الوزارات المعنيّة إلى "التوجّه نحو الجنوب لملاقاة المبادرات المحليّة الّتي تطلقها جهات أهليّة وبلديّة وكشفيّة"، مؤكّدةً "أهميّة وضع خطط حكوميّة ذات طابع محلّي تساهم في دعم هذه المبادرات".

وشدّدت على "أهميّة التركيز على الثّقافة المجتمعيّة ودور المواطن وضرورة الحفاظ على تضافر الجهود"، مقترحةً على بلديّة صور أن "تقوم بتأليف لجنة لوضع خطّة طريق لمواكبة سلامة وصحة الشّاطئ، واتخاذ تدابير رادعة عند الضّرورة من أجل الحفاظ على النّظافة، الّتي هي عامل أساسي في تحفيز السّياحة".