أفاد مراسل "النشرة" في البقاع بأن "اصوات الانفجارات التي تسمع على السلسلة الشرقية مصدرها حقول رماية الطيبة حيث تقوم فرق الهندسة في الجيش اللبناني بتفجير مخلفات العدوان الاسرائيلي على لبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: اصوات الانفجارات في السلسلة الشرقية ناجمة عن قيام الجيش بتفجير ذخائر من مخلفات العدوان الاسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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