سلطات ايران اكدت عقد محادثات نووية مع القوى الأوروبية الجمعة في إسطنبول

اكدت سلطات إيران أنها "وافقت على عقد محادثات جديدة بشأن برنامجها النووي مع ألمانيا وفرنسا وبريطانيا يوم الجمعة المقبل في إسطنبول"، وفق ما ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي.
ونقل التلفزيون عن المتحدث باسم الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي قوله إنه "استجابة لطلب الدول الأوروبية، وافقت إيران على عقد جولة جديدة من المحادثات مع ممثلي الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في خطة العمل الشاملة المشتركة".
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