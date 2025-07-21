أعرب السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام عن إدانته لحادثة إحراق كنيسة في الضفة الغربية، مشيراً إلى أنه سيتواصل مع الحكومة الإسرائيلية بشأن الحادث، ومشدداً على ضرورة محاسبة المسؤولين. وقال غراهام إنه إذا ثبت أن مستوطنين إسرائيليين هم من نفذوا الاعتداء، فإنه يطالب بمعاقبتهم.
كما أشار إلى مقتل شاب أميركي من أصول فلسطينية أثناء زيارته لعائلته في الضفة الغربية، مؤكداً أن هذا النوع من الحوادث يجب أن يتوقف.
كانت هذه تفاصيل خبر غراهام: إذا كان مستوطنون إسرائيليون هم من حرق الكنيسة في الضفة فأريد معاقبتهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.