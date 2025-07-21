رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتوقيع إعلان المبادئ بين حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة 23 آذار، معتبراً أنه خطوة إيجابية نحو تحقيق السلام في البلاد.
وأكد غوتيريش التزام الأمم المتحدة بدعم جهود السلام في الكونغو الديمقراطية، بالتعاون مع السلطات المحلية والشركاء الإقليميين والدوليين، في سبيل إنهاء النزاع وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر غوتيريش رحب بتوقيع إعلان المبادئ بين حكومة الكونغو الديمقراطية وحركة 23 آذاروأكد دعم جهود السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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