شكرا لقرائتكم خبر عن قانون مباشرة الحقوق السياسية يحدد من له حق التصويت فى الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية فى مادته الأولى من له حق الاقتراع والانتخاب، وكذا الفئات المعفية من مباشرة هذه الحقوق، حيث نصت على أنه على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:

أولا: إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور.

ثانيا: انتخاب كل من (رئيس الجمهورية ، أعضاء مجلس النواب، أعضاء المجالس المحلية).

ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.

ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية طبقا لأحكام القوانين الخاصة التى تصدر فى هذا الشأن.