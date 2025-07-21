كاتس: مصير اليمن هو مصير إيران وسيدفع الحوثيون ثمنا باهظا لإطلاق الصواريخ على إسرائيل

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أننا "نعمل بقوة على منع محاولة إعادة تأهيل البنى التحتية للحوثيين في اليمن"، لافتاً الى أن مصير اليمن هو مصير إيران وسيدفع الحوثيون ثمنا باهظا لإطلاق الصواريخ على إسرائيل".
هذا وأعلن كاتس، أننا |نهاجم أهدافا للحوثيين في الحديدة باليمن".
ومنذ قليل، أفاد الجيش الإسرائيلي، بأننا "استهدفنا سفنا وقوارب يستخدمها الحوثيون لأغراض عسكرية في ميناء الحديدة باليمن".
وأفاد بأننا "نواصل استهداف وتدمير مواقع عسكرية للحوثيين في ميناء الحديدة باليمن".
كذلك أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن "سلاح الجو هاجم أهدافا للحوثيين في الحديدة باليمن".
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