شينخوا: الصين تبقى على أسعار الفائدة الرئيسية للقروض دون تغيير

أفادت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" بأن سعر الفائدة الرئيسي للقروض لمدة سنة واحدة بالصين، وهو سعر إقراض قياسي قائم على السوق، بلغ 3 في المئة اليوم الاثنين، ليظل دون تغيير عن الشهر السابق.

وأوضحت أن سعر الفائدة الرئيسي للقروض لأكثر من خمس سنوات، والذي يعتمد عليه العديد من المقرضين في تحديد معدلات الرهن العقاري، ظل دون تغيير عن القراءة السابقة البالغة 3.5 في المئة، وفقا للمركز الوطني للتمويل بين البنوك.

وأشارت إلى أن أسعار الفائدة الرئيسية للقروض تعكس مستوى تكاليف التمويل للأسر والشركات، حيث تعني أسعار الفائدة المنخفضة أعباء أقل على المقترضين ودعما أقوى للنشاط الاقتصادي.

ولفتت إلى أن أحدث البيانات أظهرت انخفاض متوسط سعر الفائدة المرجح على قروض الأعمال الجديدة إلى حوالي 3.3 في المئة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، مسجلا تراجعا سنويا بمقدار 45 نقطة أساس، بينما انخفض معدل الرهون العقارية الشخصية الجديدة إلى حوالي 3.1 في المئة، بانخفاض قدره 60 نقطة أساس.