الخارجية الصينية: قلقون من الوضع الراهن في غزة وندين كل الأعمال التي تلحق الضرر بالمدنيين

عبّرت وزارة الخارجية الصينية عن قلقها البالغ حيال الأوضاع الراهنة في قطاع غزة، مؤكدة إدانتها لكل الأعمال التي تلحق الضرر بالمدنيين. وشددت في بيان على أنّ المدنيين والمساعدات الإنسانية الدولية "يجب ألا يكونوا هدفًا للهجمات"، داعية إلى احترام القانون الدولي الإنساني وحماية الأبرياء.

وفي سياق آخر، نفت الخارجية الصينية الاتهامات التي وجّهها بعض المسؤولين الأوروبيين بشأن موقف بكين من الأزمة الأوكرانية، ووصفتها بأنها "لا أساس لها من الصحة".