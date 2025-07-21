قائد الأمن الداخلي بالسويداء: نرتب لدخول الوفد الحكومي إلى السويداء اليوم أو غدا

أعلن قائد الأمن الداخلي ب​السويداء​، أننا "نرتب لدخول الوفد الحكومي إلى السويداء اليوم أو غدا". وكانت قد أفادت وكالة "سانا"، نقلا عن قائد الأمن الداخلي بالسويداء، عن "اتفاق لإخراج المدنيين الراغبين في المغادرة إلى حين تأمينهم وضمان عودتهم". واكد اننا "ملتزمون بتأمين خروج الراغبين في المغادرة وسنوفر إمكانية الدخول للراغبين"، موضحا اننا "فرضنا طوقا أمنيا بمحيط السويداء لتأمينها وإيقاف الأعمال القتالية فيها".

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