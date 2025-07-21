غادر وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى مطار بيروت الدولي على رأس وفد عسكري، متوجّهًا إلى تركيا، تلبيةً لدعوة رسمية من وزير الدفاع التركي يشار غولر.
تأتي الزيارة في توقيت بالغ الدقة، في ظلّ ما تشهده المنطقة من تحوّلات أمنية متسارعة، وتشكل محطة أساسية في سياق جهود وزارة الدفاع لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع غادر الى تركيا تلبية لدعوة من نظيره التركي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.