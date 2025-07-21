وزير الدفاع غادر الى تركيا تلبية لدعوة من نظيره التركي

غادر وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى مطار بيروت الدولي على رأس وفد عسكري، متوجّهًا إلى تركيا، تلبيةً لدعوة رسمية من وزير الدفاع التركي يشار غولر.

تأتي الزيارة في توقيت بالغ الدقة، في ظلّ ما تشهده المنطقة من تحوّلات أمنية متسارعة، وتشكل محطة أساسية في سياق جهود وزارة الدفاع ل​تعزيز الشراكات الاستراتيجية​ مع الدول الصديقة.