"النشرة": الجيش يوقف مطلوباً وأبناءه ويضبط أسلحة خلال مداهمة في الطيبة – بعلبك

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بأن "قوة من ​الجيش اللبناني​ بمؤازرة دورية من مخابرات بعلبك داهمت منزل اللبناني (ع ع. ع) في الطيبة حي مدينة الامام الصدر بتهمة الاتجار بالاسلحة، وعملت على توقيفه مع ابنائه الثلاثة واحد الضيوف وضبطت القوة كمية من الاسلحة وعملت على مصادرة سيارة كانت تستخدم بنقل الاسلحة والاتجار بها".

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