الأرصاد الجوية: الطقس غدا غائم جزئيا مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان "يكون الطقس غدا، غائما جزئيا بالاجمال مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل لتتخطى معدلاتها الموسمية، ودون تعديل على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر و استمرار ظهور الضباب على المرتفعات".

واشارت الى أن "الطقس المتوقع في لبنان غدا الثلاثاء غائم جزئيا بالاجمال مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة على الجبال و في الداخل لتتخطى معدلاتها الموسمية، و دون تعديل على الساحل مع نسبة رطوبة مرتفعة مما يزيد الشعور بالحر واستمرار ظهور الضباب على المرتفعات".

ولفتت الى ان "طقس الأربعاء قليل الغيوم اجمالا مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية بخاصة في المناطق الداخلية، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر".

واوضحت ان "طقس الخميس قليل الغيوم مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الموسمية، ورطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر".