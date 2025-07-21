هزة أرضية بقوة 4.5 درجة تضرب تشيلي

ابوظبي - سيف اليزيد - ضربت اليوم هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر تشيلي. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، في بيان، أن مركز الهزة كان على بعد 47 كيلومتراً غرب منطقة "كولشان"، وعلى عمق 112.1 كيلومتر.

ولم ترد حتى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الهزة.

يذكر أنه في العام 2010، ضرب زلزال بقوة 8.8 درجة تبعته موجات مد عاتية "تسونامي" وسط وجنوب تشيلي، وراح ضحيته 500 شخص.

وتقع تشيلي في منطقة تسمى "حزام النار"، وهي قوس من التصدعات التي تحيط بحوض المحيط الهادي، ومعرضة لزلازل متكررة ونشاط بركاني.