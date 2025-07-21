شكرا لقرائتكم خبر عن شباب المصريين بالخارج: الضربة الاستباقية للداخلية رسالة للعالم بأن مصر لن تركع للإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

أكد اتحاد شباب المصريين بالخارج برئاسة النائب الدكتور محمود حسين ، أن وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني سيظلان ركيزة أساسية وعنصر حاسم في استقرار البلاد وحمايتها من تهديدات الجماعات الإرهابية .

وقال رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج ، في بيان صحفي اليوم ، أن الضربة الاستباقية لوزارة الداخلية وقطاع الأمن الوطني، بالقاء القبض علي عناصر حركة حسم الإرهابية، دليل قاطع علي أن أجهزة وزارة الداخلية تشكل حصنًا منيعًا في وجه التحديات التي قد تُهدد أمن مصر، معبرا عن شكره وتقديره العميق لأبطال وصقور الشرطة من رجال وزارة الداخلية وقطاع الأمن الوطني.

وأشار رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، إلي أن هذا النجاح الأمني لا يقتصر فقط على كشف مخطط إرهابي، بل يمثل رسالة حاسمة للعالم أن مصر لن تركع أمام أي تهديد، وأن الحرب على الإرهاب مستمرة بكل حسم حتى اقتلاع جذوره نهائيًا ،داعيا جموع الشعب إلى الاصطفاف خلف مؤسسات الدولة، ومواصلة العمل على تعزيز عوامل الصمود الوطني في مواجهة مخططات قوى الظلام.