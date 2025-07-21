شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مجلس الشيوخ: ثورة 23 يوليو نقطة تحول فارقة فى تاريخ مصر والان مع تفاصيل الخبر

أرسل المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ برقية تهنئة إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي، والفريق أول عبد المجيد صقر، وزير الدفاع ، والفريق أحمد خليفة رئيس الاركان ، وإلى الشعب المصري العظيم، وقواته المسلحة الباسلة، بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952، التي شكّلت نقطة تحول فارقة في تاريخ مصر الحديث، وأرست دعائم الاستقلال والسيادة الوطنية والعدالة الاجتماعية.

وقال وكيل الشيوخ، إن ثورة يوليو جسّدت أسمى معاني التلاحم بين الشعب والجيش، حين انتفضت القوات المسلحة بتأييد شعبي واسع من أجل إنهاء الاحتلال والاستبداد، وتحقيق الكرامة والحرية لكل المصريين ، بقيادة الضباط الاحرار وشجاعة زعيم وطني ، هو الرئيس جمال عبد الناصر ، وكانت هذه الروح المتوحده هي نفسها التي تجددت في ثورة 30 يونيو 2013، حين انتفض الشعب مجددًا ودعمه جيشه الوطني لإنقاذ الدولة المصرية من الفوضى والتطرف، واستعادة هويتها الوطنية ومسارها التنموي ممن اراد اختطاف الوطن.

وأضاف أبو شقة، أن الدور الوطني التاريخي الكبير للقوات المسلحة يعلمه القاصي والداني ، لقد كانت دومًا صمام أمان الوطن وحصنه المنيع، في كل المراحل وأحلك الظروف ، بداية من تحرير الأرض، مرورًا بالحفاظ على وحدة الدولة، وصولًا إلى حماية إرادة الشعب في ثوراته المجيدة، قائلا : "لاخوف علي شعب او وطن لديه جيش وطني قوي وسينعم بالأمن والاستقرار والأزدهار ابد الدهر".

وتابع أبوشقه، إننا نستلهم من ثورتي يوليو ويونيو روح العزة والكرامة والعمل من أجل مستقبل أفضل، ونؤكد مضينا قدمًا في دعم كل ما يحقق أمن الوطن ورفعة شأنه.

وأشاد أبوشقه بالدور المحوري الذي قام به الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، في الانحياز لإرادة الشعب المصري خلال ثورة يونيو، ووضع مصر على طريق البناء والاستقرار، وإطلاق مسيرة تنموية غير مسبوقة على كافة الأصعدة مستمداً روح التضحيه والفداء من 23 يوليو .