شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو: نقطة تحول جوهرية في تاريخ مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود حسينالإثنين، 21 يوليو 2025 12:41 م
بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة
وجاء في نص برقية التهنئة: "تمثل ذكرى يوم الثالث والعشرين من يوليو نقطة تحول جوهرية في تاريخ مصر، وحلقة فاصلة من سلسلة نضال شعب مصر العظيم".
وتابع رئيس مجلس النواب: "وبهذه المناسبة الوطنية المجيدة، يُشرفني أن أتقدم إلى سيادتكم بأسمى آيات التهاني، وخالص الأمنيات بدوام التوفيق والسداد، داعياً المولى – عز وجل- أن يحفظ لبلادنا الغالية أمنها واستقرارها".
واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية التهنئة: "حفظ الله مصر، قيادةً وشعباً.. وكل عام وسيادتكم بخير".
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