شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو: نقطة تحول جوهرية في تاريخ مصر والان مع تفاصيل الخبر

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة

وجاء في نص برقية التهنئة: "تمثل ذكرى يوم الثالث والعشرين من يوليو نقطة تحول جوهرية في تاريخ مصر، وحلقة فاصلة من سلسلة نضال شعب مصر العظيم".

وتابع رئيس مجلس النواب: "وبهذه المناسبة الوطنية المجيدة، يُشرفني أن أتقدم إلى سيادتكم بأسمى آيات التهاني، وخالص الأمنيات بدوام التوفيق والسداد، داعياً المولى – عز وجل- أن يحفظ لبلادنا الغالية أمنها واستقرارها".

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية التهنئة: "حفظ الله مصر، قيادةً وشعباً.. وكل عام وسيادتكم بخير".