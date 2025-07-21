شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" ينظم مؤتمرات جماهيرية لدعم مرشحيه فى انتخابات الشيوخ 2025 والان مع تفاصيل الخبر

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة في عدة محافظات، على رأسها القليوبية وجنوب سيناء، في إطار خطته لدعم مرشحيه ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر، بالإضافة إلى مرشحي الحزب على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وشهدت المؤتمرات حضورًا واسعًا من المواطنين، حيث شارك عشرات الآلاف من أبناء الدوائر الانتخابية، في تفاعل كبير مع فعاليات اللقاءات.

كما حضر عدد من قيادات الحزب، في مقدمتهم أعضاء الأمانة المركزية، وأمناء المحافظات، والأمناء النوعيين، إلى جانب مرشحي الحزب، الذين استعرضوا برامجهم الانتخابية أمام المواطنين.

وركزت المؤتمرات على التعريف بالمرشحين والتواصل المباشر مع المواطنين، تأكيدًا لنهج الحزب القائم على الشفافية والانفتاح.

كما تناولت الإنجازات التي حققها حزب مستقبل وطن على الصعيدين المجتمعي والسياسي، ودوره في مساندة الدولة المصرية، خاصة في الملفات الخدمية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.

وشدد المشاركون في اللقاءات على أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات المقبلة، باعتبارها واجبًا وطنيًا، ورسالة دعم للدولة ومؤسساتها الوطنية، في ظل ما تواجهه مصر من تحديات داخلية وخارجية.

وأكدت قيادات الحزب أن هذه المؤتمرات الجماهيرية ستستمر في باقي المحافظات خلال الأيام المقبلة، ضمن خطة الحزب لحشد الدعم الشعبي وتعزيز الوعي السياسي، بما يساهم في إنجاح الاستحقاق الانتخابي القادم.