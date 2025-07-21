شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجبهة الوطنية ينظم مؤتمرا جماهيريا حاشدا بالجيزة الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

ينظم حزب الجبهة الوطنية مؤتمر جماهيري بمحافظة الجيزة الأربعاء المقبل، وذلك ضمن خطة التحرك الشعبي الواسعة، لدعم مرشحي الحزب بانتخابات مجلس الشيوخ، ليؤكد امتداده الجغرافي وتواصله المباشر مع المواطنين في مختلف ربوع الوطن.

ومن خلال سلسلة من المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة، يضع الحزب المواطن المصري في قلب أولوياته، ويقدم وجوهًا قادرة على تمثيل الشارع بنزاهة وكفاءة، في مشهد يكشف عن تصاعد شعبيته وتماسك قاعدته التنظيمية.

وتكشف تحركات حزب الجبهة الوطنية على الأرض أن الحزب لا يعتمد فقط على الشعارات، بل يمارس العمل السياسي الميداني بكفاءة، ويقدم نماذج شابة وخبيرة تسعى إلى إحداث فارق حقيقي داخل مجلس الشيوخ، في ظل دعم شعبي متنامٍ وثقة متزايدة من المواطنين الذين يتفاعلون مع هذه المؤتمرات ويرون فيها مساحة للاستماع والتأثير.

حزب الجبهة الوطنية