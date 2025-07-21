شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن يعقد مؤتمران جماهيريان ضمن حملته الدعائية بانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت أولى مؤتمرات حزب حماة الوطن بمحافظة كفر الشيخ، من قرية شباس الملح بمركز دسوق، وذلك بالتزامن مع انطلاق فترة الدعاية الانتخابية لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وذلك بحضور هاني العتال مساعد رئيس الحزب أمين أمانة الإعلام المركزية، ومرشح حزب حماة الوطن بانتخابات الفردي الدكتور إبراهيم أحمد عيسي، ومحمد الشهاوي مرشح القائمة الوطنية من أجل مصر.

كما شارك بالمؤتمر الهاني سليمان لاعب نادي سموحة، وهاني العجيزي لاعب النادي الأهلي الأسبق.

وعقد حزب حماة الوطن لقاء جماهيري، بمحافظة دمياط، وذلك بحضور اللواء أيمن عبد المحسن رئيس قطاع وسط الدلتا بحزب حماة الوطن، ومرشح حزب حماة الوطن بانتخابات الفردي بمحافظة دمياط المحاسب أمير الصديق.

مؤتمر لحزب حماة الوطن بمحافظة كفر الشيخ

مؤتمر لحزب حماة الوطن بمحافظة كفر الشيخ

مؤتمر لحزب حماة الوطن بمحافظة كفر الشيخ

مؤتمر لحزب حماة الوطن بمحافظة كفر الشيخ