"النشرة": سحب 8 عينات مياه لفحصها خلال جولات تفتيشية في النبطية وحاصبيا

أفاد مراسل "النشرة" في النبطية، بأن "مراقبي وزارة الإقتصاد والتجارة مصلحة ​حماية المستهلك​ في محافظة النبطية قاموا بجولات تفتيشية على المؤسسات التجارية والغذائية واللحوم والدواجن والخضار والمطاعم والسناك ومعامل تكرير وبيع المياه". وذكر المراسل، بأنه "تم سحب 8 ثمانية عينات من عبوات المياه لفحصها في المختبر المعتمد للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية اللبنانية وذلك في نطاق مدينة النبطية الكفور حاروف جبشيت عبا شوكين ميفدون زوطر الشرقية وزوطر الغربية وبلدات راشيا الفخار الفرديس وسوق الخان قضاء حاصبيا".

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