افادت مراسل "النشرة"، بأن "فرعية المال ل​قانون المصارف​ برئاسة النائب ابراهيم كنعان اقرت القانون وجلسة مرتقبة للجنة المال في الأيام المقبلة لاقراره واحالته الى الهيئة العامة".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: فرعية المال لقانون المصارف اقرت القانون وجلسة مرتقبة للجنة المال في الأيام المقبلة لاقراره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.