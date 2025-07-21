اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط – الخطوط الجوية اللبنانية أنه "لأسباب تشغيلية، سيتم تعديل مواعيد عدد من رحلاتها من وإلى كل من باريس، نيس، إسطنبول، القاهرة، الدوحة، لارنكا، جدة و أكرا -أبيدجان ، وذلك خلال الفترة الممتدة من السبت 26 تموز 2025 ولغاية الأربعاء 30 تموز 2025".
وذكرت أنه "يشمل هذا التعديل تبكير أو تأخير مواعيد بعض الرحلات".
كانت هذه تفاصيل خبر طيران "الشرق الأوسط" أعلنت تعديل مواعيد عدد من رحلاتها من 26 حتى 30 تموز لأسباب تشغيلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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