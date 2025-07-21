الهيئة العامة للطيران المدني السوري نفت صحة الأنباء حول إغلاق مطار دمشق

نفت الهيئة العامة للطيران المدني السوري صحة الأنباء حول إغلاق ​مطار دمشق​، مؤكدة "عمل المطار بشكل طبيعي وتسيير الرحلات منه دون أي إلغاء أو تعديل أو تأجيل".

وأكد معاون رئيس الهيئة أمجد نخّال في تصريح لوكالة أنباء "سانا" أن "المطار يعمل بشكل طبيعي، كما اعتاد، حيث تُنفّذ الرحلات المجدولة دون أي إلغاء أو تعديل أو تأجيل، وأن حركة المسافرين القادمين والمغادرين تسير بشكل اعتيادي".

وأشار نخال إلى أن "المطار استقبل يوم أمس الأحد 28 رحلة قادمة من عدة وجهات، ويستعد اليوم لاستقبال 29 رحلة أخرى".

وأكد أن "جميع الأخبار المتداولة حول توقف المطار عن العمل عارية تماما من الصحة".