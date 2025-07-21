الحكومة الألمانية: القرار بشأن تسليم أنظمة باتريوت لأوكرانيا سيتم اتخاذه قريبا

اشارت الحكومة الألمانية الى أننا "ندرس نماذج مختلفة لتنفيذ تسليم ​أنظمة الدفاع​ لأوكرانيا"، موضحة ان "القرار بشأن تسليم أنظمة باتريوت لأوكرانيا سيتم اتخاذه قريبا". ولفتت الى اننا "عرضنا تمويل نظام باتريوت لدعم الدفاع الجوي الأوكراني".

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