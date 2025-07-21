الكرملين: من المرجح عقد لقاء بوتين وترامب في بكين في ايلول المقبل إذا زار الرئيس الأميركي الصين

كشف الكرملين، انه "من المرجح عقد لقاء الرئيس الروسي فلاديمير ​بوتين​ والرئيس الاميركي دونالد ترامب في بكين في ايلول المقبل إذا زار الرئيس الأميركي الصين".

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