الجيش: توقيف 7 مواطنين لإطلاقهم النار وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية

أعلنت قيادة الجيش، أنه "وحدات من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في مناطق: مصنع الزهره وريحا واليمونة – بعلبك، قبعيت – عكار، دير ميماس – مرجعيون، زغرتا، وأوقفت 7 مواطنين لإطلاقهم النار، وضبطت في حوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية".
وأكدت أن "المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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