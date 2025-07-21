"النشرة": العثور على شاب مشنوقًا داخل غرفته في مسكن مستأجَر في بلدة الصويري

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بأنّ "شابًا ثلاثينيًّا يُدعى "م. س. ج" من بلدة لبَّايَا ويعمل في مجال تجارة الفحم، وُجد اليوم مشنوقًا بواسطة حبل أو ما شابه، داخل غرفته في مسكن صغير كان قد استأجره في بلدة ​الصويري​ في البقاع الغربي".

وأشار إلى أنّ "عناصر القوى الأمنيّة والأدلّة الجنائيّة حضروا إلى المكان، وعملوا على رفع البصمات والتحقيق في الحادثة لمعرفة ما إذا كانت انتحارًا أو عمليّةً جنائيّة"، لافتًا إلى أنّه "تم نقل الجثّة إلى مستشفى الأطباء في المنارة".