انتخبت الهيئة العامّة ل​نقابة الصرافين في لبنان​ هيئتها الإداريّة الجديدة، بحضور مندوب وزارة العمل رئيس دائرة العلاقات المهنيّة والنّقابات ماهر الغول. وقد فازت بالتّزكية اللّائحة المؤلّفة من: شادي أحمد مشموشي، عبود يعقوب بوغوص، فريال خليل ريشا، مجد وليد المصري، الياس خوزف سرور، أنطوان جرجس مارون، فواز عارف قبيسي، حيدر محمد حيدر، كارو هايكارام قالنجيان، ليفون ارتير يبرم قوسطانيان، عمر رشيد قطب؛ ومحمود فؤاد حلاوي.

كانت هذه تفاصيل خبر نقابة الصرافين في لبنان انتخبت هيئتها الإدارية الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.