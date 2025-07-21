الجيش الإسرائيلي زعم اعتراض مسيّرة اُطلقت من جهة الشرق

زعم الجيش الإسرائيلي في تصريح، أنّ "القوّات الجوّيّة اعترضت مؤخّرًا، طائرةً بدون طيّار أُطلقت من جهة الشّرق"، مشيرًا إلى أنّ "وفقًا للسّياسة المتَّبعة، لم تُفعّل أي تنبيهات".
وكان قد ادّعى المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في وقت سابق اليوم، أنّ "الجيش هاجم ودمّر بنى تحتيّة عسكريّة للنّظام الحوثي في ميناء الحديدية"، لافتًا إلى أنّ "من بين البنى التحتيّة المستهدَفة: آليّات هندسيّة تعمل لإعمار بنى الميناء، براميل وقود، قطع بحريّة تُستخدم لأنشطة عسكريّة ولتفعيل القوّة ضدّ إسرائيل، وسفن في المجال البحري القريب من الميناء، إلى جانب بنى تحتيّة أخرى يستخدمها نظام الحوثي".
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