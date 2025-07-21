هيئة الفضاء الإيرانية: أجرينا بنجاح تجربة باستخدام صاروخ "قاصد" لإطلاق أقمار اصطناعية

نقلت وكالة "فارس" عن هيئة الفضاء الإيرانية، أننا "أجرينا بنجاح تجربة باستخدام صاروخ قاصد لإطلاق أقمار اصطناعية".

وذكرت أنه "تم إجراء هذا الاختبار شبه مداري بواسطة حامل الاقمار الصناعية "قاصد" بهدف تقييم بعض التقنيات الجديدة قيد التطوير في صناعة الفضاء للإيرانية. وسيتم استخدام النتائج المتحصل عليها لتعزيز أداء الأقمار الصناعية والأنظمة الفضائية في البلاد".

ولفتت الى أنه "يُعتبر حامل الاقمار الصناعية "قاصد" حاملًا فضائيًا خفيفًا ثلاثي المراحل، من تطوير القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، ومصمم لإطلاق الأقمار الصناعية الخفيفة إلى المدار الأرضي المنخفض (LEO)".

وأوضحت أنه "تم إطلاقه بنجاح لأول مرة في في نيسان 2020، حيث وضع القمر الصناعي "نور-1" في مدار بارتفاع 425 كيلومترًا. ويستخدم "قاصد" وقودًا سائلًا في مرحلته الأولى، ووقودًا صلبًا في المرحلتين الثانية والثالثة. وقد نفذ حتى الآن عدة مهام ناجحة، مما يمثل دخول الحرس الثوري إلى مجال تقنيات الفضاء المستقلة عن وزارة الدفاع".